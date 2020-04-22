Son dakika: Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü. Görüşmede, koronavirüs salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile de telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Yoğun bir telefon trafiği gerçekleştiren Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile de telefonda görüştü.

YOĞUN DİPLOMASİ

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede işbirliği ve ikili ilişkiler ele alındı.

Başkan Erdoğan'dan yoğun koronavirüs diplomasisi! Özbekistan ve İran Cumhurbaşkanları ile görüştü