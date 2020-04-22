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Haberler Gündem Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milli futbolcularla görüştü

Son dakika: Başkan , milli futbolcularla görüştü

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milli futbolcularla görüştü

22.04.2020, 14:13

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'de katıldı.

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