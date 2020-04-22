Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milli futbolcularla görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'de katıldı.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, A Milli Futbol Takımı ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'de katıldı. pic.twitter.com/4fBESjKGqz — Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) April 22, 2020

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