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Toplam can kaybımız 2 bin 259’a yükseldi

Toplam can kaybımız 2 bin 259’a yükseldi
Giriş Tarihi: 22.4.2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son korona virüs verileri-ni açıkladı. Koca'nın paylaşımı-na göre, dün Türkiye'de 4 bin 611 yeni vaka tes-pit edildi, 119 hasta ise vefat etti. Bin 488 hasta iyileşti ve iyile-şen hasta sayısı 14 bin 918'e yüksel-di. Dün 39 bin 429 test yapılırken, toplam test sayı-sı 713 bin 409'a ulaştı. Top-lam vaka sayımız 95 bin 591'e yükselirken, toplam can kaybı-mız ise 2 bin 259'a çıktı. Bakan Koca, "Veriler bize şunu söy-lüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirle-re ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon" dedi.

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