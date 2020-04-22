Üniversite hastanelerinin gücüne güç katıldı

Küresel salgın sürecinde başarıları Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yakından takip edilen üniversite hastanelerine kadro tahsis edildi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 14 bin 500 personel tahsisinin korona virüsle mücadelede üniversitelere güç katacağını söyledi.

EGE'YE 510 KADRO TAHSİS EDİLDİ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 220 hemşire, 40 sağlık teknikeri, 15 röntgen teknikeri, 10 biyolog, 5 fizyoterapist, 5 diyetisyen, 5 eczacı ve 10 diğer nitelikte sağlık personelinden oluşan 310 sözleşmeli personel ile 200 işçi kadrosu tahsis edildi. Karardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Salgın sürecinde devletimizin üniversitemize desteği sürüyor. Desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.