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Yeni tedbirleri neler olacak? bugün toplanıyor

Yeni koronavirüs tedbirleri neler olacak? Bilim Kurulu bugün toplanıyor

22.04.2020, 08:55

bugün toplanacak. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor. Toplantıda koronavirüs vakalarında artış var mıdır ve bundan sonra nasıl bir yol izlenecek, tüm bunlar masaya yatırılacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkalığında bugün toplanıyor. Öğleden sonra başlaması planlanan toplantıda kapsamlı bir şekilde koronavirüsle mücadelenin detayları ele alınacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de telekonferans yöntemiyle toplanacak. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler ele alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüsle mücadele sürecine kritik uyarı ve açıklamalarda bulunması ve son vakaları açıklaması bekleniyor.

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