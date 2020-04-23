19 Mayıs’a kadar normalleşebiliriz

Türkiye'nin korona virüs tedavi sürecindeki başarısına dikkat çeken Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, "Tüm kurallara ve sosyal mesafeye uyulursa 19 Mayıs gibi belirli oranlarda sosyalleşme yaşanır. Ancak eskisi gibi olmaz. Toplu taşıma araçları dahil bir çok noktada sosyal mesafe korunmaya devam edecektir" dedi.

İHTİMAL YÜKSEK

Bu süreçte Türkiye'nin dünya ve Avrupa ülkelerine oranla başarısına dikkat çeken Dökmetaş, "Çok atipik bulgularla hastalık gelebiliyor yani bütün sistemler etkileniyor. Biz hastaları mümkün olduğu kadar yoğun bakıma almamaya çalışıyoruz. Çünkü yoğun bakım daha fazla hastane enfeksiyonlarının gelişme riskinin olduğu, oksijen desteğinin verildiği entübe olan hastaların makineden ayrılamadığı bir süreç olabiliyor. Türkiye'nin tedavi başarısının sırlarından biri bu. Kliniklerde yüksek oksijen basınçlı tedavi yöntemleri uyguluyoruz. Kişi buna rağmen solunum sıkıntısı yaşarsa yoğun bakıma alıyoruz. Bir ay öncesinde 23 Nisan'da rakamlar pik seviyesine çıkar demiştim. Şimdi geldiğimiz noktada bu verilere yakınız. Bakanlığın aldığı pandemi tedbirlerine daha sıkı uyarsak yani iki hafta daha dişimizi sıkarsak 19 Mayıs gibi önemli bir normalleşme yaşama ihtimalimiz yüksek" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İlyas Dökmetaş