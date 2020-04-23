  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Başkan Erdoğan Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüştü

Başkan Erdoğan ile görüştü

Başkan Erdoğan Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüştü

24.04.2020, 00:02

Başkan , ile telefonda görüştü. Erdoğan-Trudeau görüşmesinde, Kovid-19'a karşı küresel mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefonda görüştü.

Erdoğan-Trudeau görüşmesinde, Kovid-19'a karşı küresel mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA