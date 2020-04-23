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Başkan Erdoğan'dan mesajı

Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

23.04.2020, 10:25

Başkan , sosyal medya hesabından ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, "'nin kuruluşunun 100. yılını, 'nin ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 'nı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir paylaşım yaptı.

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılını, Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en samimi duygularımla tebrik ediyorum."

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