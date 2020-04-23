Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından 23 Nisan paylaşımı yaptı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha kutlayan Başkan Erdoğan, ''Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin açılışının 100. yılında bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki; Hâkimiyet Bilakayduşart Milletindir." dedi.

Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 100. yılında bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki; Hâkimiyet Bilakayduşart Milletindir.'' ifadelerine yer verdi. Başkan Erdoğan paylaşımında bir de video yayınladı.