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'dan paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı

23.04.2020, 19:48 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020,19:52

, Twitter hesabından paylaşımı yaptı. 'nı bir kez daha kutlayan Başkan Erdoğan, ''Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin açılışının 100. yılında bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki; Hâkimiyet Bilakayduşart Milletindir." dedi.

Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 100. yılında bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki; Hâkimiyet Bilakayduşart Milletindir.'' ifadelerine yer verdi. Başkan Erdoğan paylaşımında bir de video yayınladı.

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