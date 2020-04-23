Başkan Erdoğan'dan çocuklara 23 Nisan çağrısı

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından çocuklara çağrıda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Bugün TRT’ye gönderdikleri videolarla 23 Nisan coşkusunu evlerimizde yaşatan 171 bin yavrumuza ve bu müstesna bayramın armağan edildiği tüm çocuklarımıza şükranlarımı sunuyorum. Çocuklar unutmayın, 21.00’de evlerimizin balkonundan hep birlikte İstiklâl Marşı’mızı okuyacağız.'' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı: "Bugün TRT'ye gönderdikleri videolarla 23 Nisan coşkusunu evlerimizde yaşatan 171 bin yavrumuza ve bu müstesna bayramın armağan edildiği tüm çocuklarımıza şükranlarımı sunuyorum. Çocuklar unutmayın, 21.00'de evlerimizin balkonundan hep birlikte İstiklâl Marşı'mızı okuyacağız."