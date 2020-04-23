  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan Ramazan ayı mesajı

Başkan Erdoğan'dan ayı mesajı

Başkan Erdoğan'dan Ramazan ayı mesajı

24.04.2020, 00:11 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020,00:12

, ayı nedeniyle Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakara Suresi'nin 183. ayetinin yer aldığı bir görseli paylaşan Başkan Erdoğan, "Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan" notunu düştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının başlamasıyla dolayısıyla Twitter hesabından "Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan." ifadesinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Erdoğan, Kabe görselinin yer aldığı iletisinde "Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı." ifadesinin yer aldığı Bakara Suresi'nin 183. ayetini de paylaştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan'dan Ramazan ayı mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA