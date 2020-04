Destan yazıyoruz

Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında top-landı. Bakan Koca kritik toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Güven yoksa böylesine büyük bir salgının üstesinden gelinemez. Salgınla mücadeleyi şeffaf bir şekilde yürütüyoruz. Mücadelenin görün-meyen kahramanları bu mücadeleye güven duyanlardır. Paylaştığımız bilgilerin sağlam olduğunu biliyorsunuz" diye konuştu.

SALGIN KONTROL ALTINDA

Koca, "Virüsle mücadelede her gün daha iyiyiz, daha ilerideyiz. Elimizdeki veriler salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor. Ancak bu tedbirleri esnetirseniz, bu çabamız boşa dönebilir. Son 24 saatte toplam 37 bin 535 test yapıldı, 3 bin 83 vaka tespit edildi, 117 hasta hayatını kaybetti. Bin 559 hasta iyileşti ve toplam iyileşen sayısı 16 bin 447'ye ulaştı. Toplam can kaybımız 2 bin 376'ya çıktı. Toplam test sayımız 750 bin 944, toplam vaka sayımız ise 98 bin 674 oldu. Vakaların zatürre olma oranı her geçen gün azaldı. Yüzde 60'tan yüzde 12'ye dönüştü. Zatürre oranı ne kadar düşerse ölüm oranı o kadar azalır, entübe sayısı o oranda azalır" diye konuştu. Koca, "ABD'de ölüm oranı yüzde 5, İtalya'da ölüm 13, Fransa 17, Türkiye yüzde 2,3. Türkiye'de ölüm oranı düşük seyrediyor. Bu etkili bir tedavi uyguladığımızın kanıtıdır. Türkiye, Avrupa ülkelerinin ve ABD'nin yaşadığı trajediyi yaşamadı. Bu Türkiye'nin başarısıdır. Türkiye'de her 3 yataktan 2 tanesi boştur. Avrupa'da ise tüm yatakların dolu olduğu görünmektedir. Sağlık çalışanlarımızla ve sağlık sistemimizle gurur duyalım. Sağlık çalışanlarımız ve doktorlarımız destan yazıyor" dedi.



RAMAZAN BAHANE DEĞİL

Bu salgında kimse 'bana bir şey olmaz' deme lüksüne sahip olmadığını belirten Bakan Koca, "Hayatını kaybedenlerin yüzde 8'i 60 yaşın altındadır ve herhangi bir rahatsızlıkları yoktur. Herkes çok tedbirli olmalı. İzolasyondan taviz vermemeliyiz. Salgının bu noktadan sonra nasıl seyredeceğine uygulayacağımız tedbirlerle bize bağlıdır. Cuma günü Ramazan başlıyor, Ramazanı tedbirleri gevşetmenin bahanesi olarak görmemeliyiz. Rahmet ayı hastalıklarla sonuçlanmasın" ifadelerini kullandı.