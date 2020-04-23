Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Anıtkabir'de anı defterini imzaladı

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki heyet, Meclis'in 100. yaşı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e giderek anı defterini imzaladı. İşte Selçuk'un mesajları.

Bakan Selçuk'un Anıtkabir ziyaretinde Atatürk'ün mozolesine çelenk konuldu. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Bakan Selçuk, anı defterini imzaladı ve şu ifadeleri kullandı: "Her bir çocuğumuzun yaşamına dokunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Evlatlarımızı milli ve manevi değerlerine bağlı, evrensel değerlere açık, çağına yön verecek bilgi ve beceriye sahip, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak yetiştirmek için büyük uğraşlar veriyoruz. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz."