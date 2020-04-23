Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 23 Nisan mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından; "Aziz milletimizin iradesinin timsali Gazi Meclisimizin 100. kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Evlatlarımıza ve dünyanın tüm çocuklarına daha müreffeh bir gelecek bırakmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz." mesajını yayınladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından; "Aziz milletimizin iradesinin timsali Gazi Meclisimizin 100. kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Evlatlarımıza ve dünyanın tüm çocuklarına daha müreffeh bir gelecek bırakmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz." mesajını yayınladı.
Aziz milletimizin iradesinin timsali Gazi Meclisimizin 100. kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 23, 2020
Evlatlarımıza ve dünyanın tüm çocuklarına daha müreffeh bir gelecek bırakmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. pic.twitter.com/RmMY5Boi7d
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