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Haberler Gündem Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 23 Nisan mesajı

Son dakika: 'tan 23 Nisan mesajı

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 23 Nisan mesajı

23.04.2020, 11:23

, hesabından; "Aziz milletimizin iradesinin timsali 100. kuruluş yıl dönümü ve ve kutlu olsun. Evlatlarımıza ve dünyanın tüm çocuklarına daha müreffeh bir gelecek bırakmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz." mesajını yayınladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından; "Aziz milletimizin iradesinin timsali Gazi Meclisimizin 100. kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Evlatlarımıza ve dünyanın tüm çocuklarına daha müreffeh bir gelecek bırakmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz." mesajını yayınladı.

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