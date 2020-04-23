Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısını açıkladı! Bakan Koca, "Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791.906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin. " dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı son verilere göre, bugün 40.962 kişiye Kovid-19 testi yapıldı 3.116 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 115 kişi hayatını kaybederken 2.014 kişi sağlığına kavuştu.
"DAHA İYİ DURUMDAYIZ"
Bakan Koca açıklamasında, "Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791.906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin." dedi.
Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791.906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/8PhcNL9jAb— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 23, 2020
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