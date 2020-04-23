‘Türkiye çocukların omuzlarında yükselecek’

Başkan Erdoğan, 23 Nisan nedeniyle yayımladığı mesajda şanlı tarihimizin en önemli sembollerinden olan TBMM’nin ilelebet milli iradenin tecelligahı olacağını söyledi. Erdoğan mesajında, “Türkiye, çocuklarımız ve gençlerimizin omuzlarında yükselecek, onların dinamizmi ve coşkusuyla 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşacaktır” ifadesini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yazılı mesaj yayınladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılını, Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: TBMM'nin açıldığı 23 Nisan 1920, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek bağımsızlığımızı ve milli iradenin hakimiyetini dünyaya ilan ettiğimiz tarihtir. Vatanımızın işgal edildiği, milletimizin özgürlüğü ve geleceğine kastedildiği hayati bir dönemde açılan Büyük Millet Meclisimiz, istikbal mücadelemizin ve bağımsızlığa giden yolun öncüsü olmuştur. Meclisimizin, Milli Mücadelemizde gönüllerde yaktığı ateş en karanlık günlerde aziz milletimizin yolunu aydınlatmış, halkımıza güç, cesaret ve moral aşılamıştır.

ZAFERLERE İMZA ATTI

Kahraman ordumuz tüm zorlukları aşmayı kendine şiar edinmiş aziz milletimizden aldığı güçle, vatan toprakları uğruna büyük mücadeleler vermiş, tarihe altın harflerle kazınan zaferlere imza atmıştır. Bugüne kadar darbe girişimleri ile terör saldırılarına karşı da milli iradenin tecelligahı olan Yüce Meclisimiz, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cü teröristlerce bombalanmasıyla bir kez daha gazilik unvanına sahip olmuştur. Maziden atiye uzanan şanlı tarihimizin en önemli sembollerinden olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin, millet egemenliğinin, demokrasinin ve bağımsızlığımızın tecelligahı olmaya devam edecektir.





İNANCIMIZIN SEMBOLÜ

Tarihimizde dönüm noktası olan 23 Nisan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak çocuklara armağan edilmesi, çocuklarımıza olan inancın sembolü olmuştur. Türkiye, çocuklarımız ve gençlerimizin omuzlarında yükselecek, onların coşkusuyla 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşacaktır. 23 Nisan 1920 ruhu, bağımsızlık azmimiz, birlik ve beraberliğimize olan inancımız gelecek nesillere aktaracağımız en büyük emanetimizdir. İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Tüm çocuklarımızın bayramını gönülden tebrik ediyorum.



Futbolculara Başkan çağrısı

Başkan Erdoğan, Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir'in de katılımıyla A Milli Futbol Takımı ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, "Evde kalarak vücudu çalıştırmak mümkün. Tüm vatandaşlarımızı "evde kal hareketsiz kalma" kampanyamıza davet ediyorum" çağrısı yaptı.



Özbekistan, İran ve İtalya liderleriyle görüştü

Erdoğan, dün Özbekistan, İran ve İtalya liderleriyle birer görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan'ın Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İran Lideri Hasan Ruhani ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüşmesinde Kovid-19 salgınına karşı mücadelede işbirliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.



100. yıla özel kutlama

Korona virüs önlemleri gölgesinde gerçekleştirilecek 23 Nisan kutlamaları kapsamında bugün Başkan Erdoğan ve tüm Türkiye saat 21.00'de balkonlardan İstiklal Marşı okuyacak.