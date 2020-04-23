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'i unutmadı: Tıbbi yapılacak

Türkiye Filistin'i unutmadı: Tıbbi yardım yapılacak

23.04.2020, 08:50 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020,08:59

sürecini çok iyi yöneten ve tüm dünyaya eli uzatan 'i unutmadı. 'e tıbbi ve maddi yardım gönderileceği belirtildi. Filistin Riyad el-Maliki'nin, yapılacak yardım için Dışişleri Bakanı ve Türk hükümetine teşekkür ettiği ifade edildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin korona virüsle mücadele eden Filistin'e tıbbi ve mali yardım yapacağı bildirildi.

5 MİLYON DOLAR VE ÇOK SAYIDA MASKE GÖNDERECEK

Türkiye, yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele eden ülkelere yardımını sürdürüyor. Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin korona virüsle mücadelede kapsamında Filistin'e tıbbi ve mali yardımda bulunacağı duyuruldu. Açıklamada, Filistin'in korona salgınıyla mücadeledeki çabalarının desteklenmesi amacıyla 5 milyon dolar yardım yapılacağı, ayrıca çok sayıda maske, özel kıyafet ve tıbbi ekipman gönderileceği aktarıldı.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin, yapılacak yardım için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türk hükümetine teşekkür ettiği ifade edildi.

IHA

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