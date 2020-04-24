600 liraya sahte seyahat belgesi

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından dolandırıcılar da harekete geçti. Yurt genelinde bir çok ilde sahte seyahat belgesi düzenleyenler yakalanırken, bu belgelerle seyahat etmeye çalışanlara da işlem yapıldı.

OTOBÜS DURDURULDU

İstanbul Bayrampaşa'da polis ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki bir firmanın bilet ve sahte seyahat izin belgesini 600 liraya sattığını tespit etti. Bu firmanın bir otobüsüne Ağrı'ya hareket edeceği esnada baskın yapıldı. Otobüsteki 23 yolcu indirilirken, 7 firma yetkilisi hakkında adli işlem yapıldı. Otobüs firması yetkililerinin yolculara 'polis otogardan otobüs ile çıkış yapmaya izin vermiyor o yüzden benzin istasyonundan hareket ediyoruz' dediği öğrenildi. İstanbul'da seyahat kısıtlaması engelini aşmak isteyenler için sahte seyahat belgesi düzenleyen bir şüpheli de Esenyurt'ta yakalandı. Şahsın, 250 TL karşılığında sahte belge düzenlediği belirlendi. Erzurum'da sahte belgeyle seyahat eden 90 kişiye 283 bin 500 lira ceza kesilirken, Ağrı'da da 26 kişiye ceza kesildiği öğrenildi.