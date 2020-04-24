Balkonlarda büyük coşku vardı

İzmir Tire’de çocuklar Atatürk posterleri, Türk bayrakları ve kırmızı beyaz balonlarla gelin gibi süsledikleri ev ve balkonlarında bayram coşkusu yaşadı. Belediyenin yayınlanan 23 Nisan temalı şarkı ve şiirlere ellerindeki Türk bayrakları eşlik eden minikler aileleri ve arkadaşlarıyla doyasıya kutlama yaptı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan Jandarma Lojmanlarında çocuklara özel kareografi hazırlandı. Çocuklar aileleriyle birlikte balkonlarında ellerindeki Türk bayraklarıyla çalınan marşlar eşliğinde bayramlarını coşkuyla kutladı.



Yurdun ve Ege'nin bir çok ilinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, vatandaşlar sokaklarda olmasa da evlerinin balkonlarından katılımlarıyla coşkuyla kutlandı. Aydın'da Zeybek Mahallesi sakinleri, sokağa kurulan ses sisteminden çalan marşlar ve şarkılar eşliğinde balkonlarında bayram coşkusu yaşadı.





Muğla'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Fethiye'de Yunus ekipleri açtığı dev bayrak ile şehirde tur attı.



Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu, 23 Nisan'da 100. yıl sevincini caddelere taşıdı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle balkon ve pencerelerinden şarkı ve marşlara eşlik eden vatandaşlar evlerinde bayram kutlaması yaptı.