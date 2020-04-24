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Başkan Erdoğan ve Merkel'den koronavirüs görüşmesi

Başkan Erdoğan ve Merkel'den koronavirüs görüşmesi

24.04.2020, 17:16 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020,17:41

Son dakika haberine göre , ile telefonda görüştü.

Başkan Recep Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GÖRÜŞMEDE KORONA VE İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞÜLDÜ

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Merkel görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları ile ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

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