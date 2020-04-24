Başkan Erdoğan'dan yoğun koronavirüs diplomasisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs sürecinde uluslararası temasları Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Başkan Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinginh, Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump ve Almanya Başbakanı Merkel gibi önemli isimlerle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında dünya liderleriyle telefon görüşmelerine devam ediyor. Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Putin gibi isimlerle koronavirüs salgınını hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.

DÜNYA LİDERLERİYLE KORONA DİPLOMASİSİ

Dünya genelinde koronavirüsle mücadelede en başarılı ülkelerden biri olan Türkiye, tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumdu.

Koronavirüs salgını hakkında görüşmelerine ara vermeden devam eden Başkan Erdoğan, gerek videokonferans gerek telefon aracılığıyla Kovid-19 diplomasisini sürdürüyor.