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DSÖ: ’de rakamlar dengelendi

DSÖ: Türkiye’de rakamlar dengelendi
Giriş Tarihi: 24.4.2020

, korona virüs salgınında 'nin durumu konusunda temkinli iyimserlik içerisinde oldukları ve vaka sayılarının dengelenmeye başladığı belirtildi. Açıklama, WHO Avrupa Bölümü'nün dün düzenlediği basın toplantısında yapıldı.

ÖNLEMLER SONUÇ VERDİ
Kurumun Olay Yönetim Ekibi'nden Catherine Smallwood, "Şu anda Türkiye'de vaka sayısının 100 bine yaklaştığını görüyoruz ve geçen hafta içerisinde vaka artış oranı da yaklaşık yüzde 47 oldu. Yani, belli bir düzeyde artışların halen sürdüğünü görüyoruz. Ancak Türkiye'de çok erken aşamalarda uygulanmaya başlanan önlemler sayesinde genel eğilimde vaka sayıları azalmaya ya da dengeye oturmaya başladı. Genel olarak, Türkiye konusunda vaka sayılarının dengeye oturmasıyla birlikte temkinli bir iyimserlik içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

6 AŞIDA UMUT VEREN GELİŞME
Dünya Sağlık Örgütü, dünya çapında 83 korona virüsü aşısı geliştirildiğini duyurdu. Örgüt tarafından yapılan açıklamada, "6 aşıda insan üzerinde denemeler başladı" ifadesi kullanıldı.

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