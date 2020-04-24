  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Duygulandıran şiir

Duygulandıran şiir

Duygulandıran şiir
Giriş Tarihi: 24.4.2020

İzmir Bornova'daki Fatih Sultan Mehmet İlkokulu öğrencileri öğretmenleri Nihat Korkmaz'ın yardımıyla 23 Nisan için özel bir video hazırladı. Her öğrencisinin şiirden bir mısra okuduğu video ile yüreklere dokunduklarını söyleyen Korkmaz, "Çocuklarımızın güldüğü, barış içinde yaşadığı bir yaşam diliyorum" dedi.

MERT ALPDÜNDAR

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Duygulandıran şiir haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA