Duygulandıran şiir

İzmir Bornova'daki Fatih Sultan Mehmet İlkokulu öğrencileri öğretmenleri Nihat Korkmaz'ın yardımıyla 23 Nisan için özel bir video hazırladı. Her öğrencisinin şiirden bir mısra okuduğu video ile yüreklere dokunduklarını söyleyen Korkmaz, "Çocuklarımızın güldüğü, barış içinde yaşadığı bir yaşam diliyorum" dedi.

MERT ALPDÜNDAR