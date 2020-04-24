AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 17.21'de Ege Denizi'nde, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüküğünde deprem meydana geldi. Derinliği 8 kilometre olarak ölçülen ve merkez üssü Girit'e yakın olan deprem, Türkiye'de hissedilmedi.