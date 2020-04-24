Emniyet böyle duyurdu! Bayraktar TB2'ler faaliyetlerine başladı

Son dakika haberi... Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edilen Bayraktar taktik insansız hava aracı (İHA) TB2'ler faaliyetlerine başladı. Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklamada "Birimlerimizin başarısına çarpan etkisi yapacaktır." ifadelerine yer verildi.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ve Adana Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Adana Havacılık Şube Müdürlüğü Bayraktar Taktik İHA TB2'ler faaliyetlerine başladı. Birimlerimizin başarısına çarpan etkisi yapacaktır." ifadelerine yer verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ve Adana Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Adana Havacılık Şube Müdürlüğü Bayraktar Taktik (İHA) TB2'ler faaliyetlerine başladı. Birimlerimizin başarısına çarpan etkisi yapacaktır. 🇹🇷 pic.twitter.com/J2Blwfm2Tr — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) April 24, 2020