Irak'a hava operasyonu! 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 8 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. HAVA HAREKATIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla 8 PKK'lı terörist tespit edildi. Teröristler, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Irak kuzeyi Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/n6wXfPpKSt — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 24, 2020