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'a hava operasyonu! 8 'lı etkisiz hale getirildi

Irak'a hava operasyonu! 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi

24.04.2020, 11:25

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " kuzeyi Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 8 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

HAVA HAREKATIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla 8 PKK'lı terörist tespit edildi.

Teröristler, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

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