Mesafeli kutlama

Korona virüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yıl kutlamaları bu yıl sokağa çıkma yasağı kısıtlaması nedeni ile okullarda, sokaklarda ve meydanlarda değil evlerde kutlandı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü de bu anlamlı günde Cumhuriyet Meydanı'nda sosyal mesafeyi de koruyarak tören düzenledi. Kentin dört bir yanında çocuklar da odalarını ve evlerinin balkonlarını Türk bayrakları ve balonlarla donatıp, çeşitli süslemelerle rengarenk yaptı.

ANITA ÇELENK BIRAKILDI

İzmir İl Müdürlüğü de, bu yıl ki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kısıtlı sayıda öğretmenin katılımı ile sosyal mesafeyi koruyarak kutladı. Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Yahşi, bu yılki 23 Nisan'ın daha coşkulu kutlandığının altını çizerek, "23 Nisan'da gencinden yaşlısına, öğrencisinden velisine herkesin kalbi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğimiz olan çocuklara armağan ettiği bu bayram için atı-yor. Evlerinden severek, isteyerek, müthiş bir aşkla bu coşkuya iştirak eden herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.