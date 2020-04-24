Normale dönüş etap etap başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün videokonferans yöntemiyle düzenlenen AK Parti MYK toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sunum yaptı.

Virüsle mücadelede sokağa çıkma yasağına uyulduğunu belirten ve herkes tedbirlere uymaya devam ettiği takdirde rahatlama olacağını söyleyen Erdoğan, "Öncelikle tarım, tekstil, sanayi ve bu üç sektörün ardından turizmde kademe kademe rahatlamanın başlaması planlanıyor" değerlendirmesini yaptı.

3 GÜN YASAK TARTIŞILIYOR

Toplantıda Ramazan ayında uyulması gereken tedbirlerin önemi vurgulanırken, 1, 2 ve 3 Mayıs'ta da aynı şekilde 3 günlük sokağa çıkma yasağı olabileceği değerlendirildi. Bayrama kadar tedbirlerin sıkı tutulacağı ve bayram sonrasında rahatlamaya geçileceği belirtildi. Erdoğan, yeni açılan hastanelerin önemini dile getirirken de, "İnşaatı bitirilmeyen ve faaliyete geçmeyen şehir hastanelerini bir an önce bitirin" talimatı verdi. CHP'nin Adana'da kurduğu sahra hastanesine de tepki gösteren Erdoğan, "Olacak iş değil. Ortada hastane yok. Bir fuar alanını hastane diye millete yutturmaya çalışıyorlar. Bu, her şeyden önce milletle dalga geçmektir" dedi.