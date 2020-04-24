Son dakika: Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü. Erdoğan-Al Sani görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Al Sani görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. Başkan Recep Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Başkan Erdoğan ve Merkel'den koronavirüs görüşmesi