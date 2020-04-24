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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

24.04.2020, 19:09 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020,19:16

Son dakika... koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Koca'nın açıkladığı bilgilere göre, bugün 38.351 test yapıldı, 109 kişi hayatını kaybetti. Bugün iyileşen hasta sayısı ise 3.246 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

"GERİ DÖNÜŞ OLMAMALI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık %15'ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. BU NOKTADAN GERİ DÖNÜŞ OLMAMALI. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin.

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