Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, korona virüs salgını nedeniyle evlerde kutlanan 23 Nisan Ulu-sal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sos-yal medya hesaplarını çocuklara bıraktı. nKOLTUĞUNU salgın nedeniyle çocuklara devredemeyen Bakan Selçuk'un çocuklara dev-rettiği sosyal medya hesabından çizgi karakter çocukların koltuğa oturduğu fotoğraf paylaşıldı.
Sosyal medya hesabını çocuklara devretti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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