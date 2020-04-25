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Başkan Erdoğan Instagram hesabından 'ın şiirini paylaştı

Başkan Erdoğan Instagram hesabından Adil Erdem Beyazıt'ın şiirini paylaştı

25.04.2020, 15:36

Başkan , Instagram hesabından şair 'ın "Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair" şiirinin dizelerini paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi Instagram hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, yazar ve şair Beyazıt'ın, "Müslüman yürekler bilirim daha, Kızdı mı cehennem kesilir sevdi mi cennet, Eller bilirim haşin hoyrat mert, Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır. Her kırışığı sorulacak bir hesabı, her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır. Bütün bunların üstüne; hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim. Vatanım milletim tüm insanlar kardeşlerim." dizelerine yer verdi.

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