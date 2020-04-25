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Başkan Erdoğan, 'la görüştü

Başkan Erdoğan, Mahmud Abbas'la görüştü

25.04.2020, 19:08 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020,19:33

Cumhurbaşkanı , Devlet Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede destek ve iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Abbas görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede destek ve iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

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