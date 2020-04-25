Dışişleri Bakanlığı son verileri paylaştı! İşte tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı...

Dışişleri Bakanlığı, 'Krizin başından itibaren yaklaşık 75’den fazla ülkeden 40 bini aşkın Türk vatandaşı yurda getirilmiştir. 24 Nisan 2020 tarihi itibariyle toplam 23 bin 530 vatandaşımız KYK öğrenci yurtlarında kalmaktadır. Gözlem süresi sona eren 32 bin 763 vatandaşımız ise yurtlardan tahliye edilmiştir.' açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yurt dışından tahliye edilen Türk vatandaşları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. GÖZLEM SÜRELERİ DOLANLAR TAHLİYE EDİLDİ Açıklamada, Gözlem süresi dolan 32 bin 763 kişi tahliye edildi" denildi. Ayrıca iki günde 5 bin 38 vatandaşın da ülkeye getirildiği bilgisi paylaşıldı. DÜNYADA BENZERİ YOK Dışişleri Bakanlığı, 75'den fazla ülkeden 40 bini aşkın Türk vatandaşının tahliyesinin tamamlandığını, bugün itibarıyla 23 bin 530 kişinin öğrenci yurtlarında kaldığını bildirdi.