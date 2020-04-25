Hamile anne 2 kızı ile birlikte taburcu oldu

İzmir'de taksi şoförlüğü yapan 48 yaşındaki eşi Şevki Çamlı'yı korona virüsten kaybeden ve iki kızı ile birlikte virüse yakalanan hamile Elif Çamlı, tedavi gördüğü Bornova Türkan Özilhan Hastanesi'nden taburcu oldu.

Kaybettiği eşinin cenazesine bile gidemeyen Elif Çamlı, Yeni Asır'a konuşarak yaşadıklarını anlattı. Vatandaşlara uyarılarda bulunan Çamlı, "Bu yaşananlar bir film sahnesi ya da şaka değil. Gerçek bir salgın hastalık. Sonucu da ölüm olabilir" dedi.

İLK İŞİM ONU ZİYARET

Korona virüs nedeniyle toprağa verdiği eşinin bugüne kadar hiçbir sağlık sorunu olmadığını ve sigara bile kullanmadığını söyleyen Elif Çamlı, "Eşimin mezarına bile gidemedim. Sadece fotoğrafına bakıp dua ediyorum. 14 günlük karantina dönemimiz bittikten sonra, rabbim izin verirse kızlarımla birlikte gidip hayatını gece gündüz demeden çalışarak geçiren eşimin kabrini ziyaret edeceğim" diye konuştu. Kendi sonuçları iyi çıkınca eve gönderildiklerini kaydeden Çamlı, "Ancak büyük kızım tam olarak iyileşmedi. İnşallah bir kaç güne o da rahatlayacak aldığı ilaçlarla" diye konuştu.





Bebek doğunca test yapılacak

Şu anda sağlıklı bir hamilelik geçirdiğini anlatan Elif Çamlı "Tek sıkıntı, stres ve büyük üzüntü geçirmem. Bebeğimize de doğduktan sonra korona virüs testi yapılacağı söylendi" dedi

FATİH ŞENDİL