İyileşenlerin sayısı vaka sayısını geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Nisan'a ait son korona virüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Koca'nın açıklamasına göre, dün 3 bin 122 yeni vaka tespit edildi, 109 kişi ise hayatını kaybetti. Toplam 3 bin 246 hasta iyileşti ve toplam iyileşen sayısı 21 bin 737'ye yükseldi. Vefat edenlerin sayısı ise 2 bin 600'e çıktı. Türkiye'de ilk kez dün iyileşen hasta sayısı, vaka sayısını geçti ve bu verilerde rekor kırıldı. DÜN yapılan test sayısı 38 bin 351 olurken, toplam test yapılan kişi sayısı 830 bin 257'ye ulaştı. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada; "Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. Bu noktadan geri dönüş olmamalı. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin" dedi.