  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem İyileşenlerin sayısı vaka sayısını geçti

İyileşenlerin sayısı vaka sayısını geçti

İyileşenlerin sayısı vaka sayısını geçti
Giriş Tarihi: 25.4.2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Nisan'a ait son korona virüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Koca'nın açıklamasına göre, dün 3 bin 122 yeni vaka tespit edildi, 109 kişi ise hayatını kaybetti. Toplam 3 bin 246 hasta iyileşti ve toplam iyileşen sayısı 21 bin 737'ye yükseldi. Vefat edenlerin sayısı ise 2 bin 600'e çıktı. Türkiye'de ilk kez dün iyileşen hasta sayısı, vaka sayısını geçti ve bu verilerde rekor kırıldı. DÜN yapılan test sayısı 38 bin 351 olurken, toplam test yapılan kişi sayısı 830 bin 257'ye ulaştı. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada; "Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. Bu noktadan geri dönüş olmamalı. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İyileşenlerin sayısı vaka sayısını geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA