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Kurtuluş savaşı’na katılan 8 askere

Kurtuluş savaşı’na katılan 8 askere İstiklal Madalyası
Giriş Tarihi: 25.4.2020

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen ve 'İstiklal Madalyası' verilmesi kararlaştırılan 8 şehit ve gazinin mirasçılarının isim listesi yayımlandı. Hak sahibi olan isimlerin Ali oğlu Ağır Topçu Çavuşu Abdullah Bacak (Akşehir), Mehmet oğlu Er Ömer Sağlam (Vakfıkebir), Hasan oğlu Er Hüseyin Usta (Vakfıkebir), Veli oğlu Er Turhan Ural (Kalecik), Halil oğlu 'Emir Oğulları'ndan Er Abdullah (Ilgın), Hacı oğlu Er Ali Yıldırım (Haymana), Feyzi oğlu 'Sofi Oğulları'ndan Er Mustafa (Gümüşhane) ve Ökkeş oğlu Kamil (Gaziantep) olduğu kaydedildi. Madalya ile Taltif Edilecek mirasçıların isim listesinde ise, Abdullah Narin, Ömer Sağlam, Kazim Usta, Ahmet Ural, Nihat Yandımoğlu, Cemal Yıldırım, Ahmet Soydaş ve Kemal Dilek bulunuyor.

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