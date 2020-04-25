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Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
Giriş Tarihi: 25.4.2020

Aile, Çalışma ve Bakanlığı, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapılması için sosyal yardım-laşma ve dayanışma vakıflarına 176 milyon liralık kaynak aktardı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ramazan ayı öncesinde temel gıda gerek-sinimlerini karşılayamayan ihtiyaç sahiple-ri ile şehit yakını ve gazilere verilmesi için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları-na toplam 176 milyon 440 bin lira tutarın-da ilave kaynak aktarıldığını açıkladı. Bakan Selçuk, "Aktarılan paranın, ihtiyaç sahiple-rine hızlı bir şekilde ulaştırılması için vakıf-lar titiz bir çalışma yürütüyor. İnanıyorum ki ihtiyaç sahibi hiç kimse kalmadan bu süre-ci tamamlayacağız" dedi.

ACİL DURUM KARARI

Yardımlardan kimlerin yararlanacağı-nın detayını paylaşan Bakan Selçuk, "Sos-yal güvenceli birinin bulunmadığı haneler ile sosyal güvenceli biri olmakla birlik-te, hane içindeki kişi başına düşen geliri asgari ücret net tutarının 1/3'ünden az olan haneler fay-dalanabiliyor" ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk ayrıca, Kovid-19 salgını nedeniyle acil durum kara-rı alındığını anımsatarak, dönemsel olarak temel ihtiyaçlarını karşılayama-yacak durumda olan kişilerin de bu yardım-lardan yararlanabileceğini söyledi.

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