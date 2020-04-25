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koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı

25.04.2020, 19:16 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020,19:27

, Twitter'dan 'deki son koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Son 24 saatte 2861 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 106 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 107 bin 773, can kaybı 2706 oldu.

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Nisan koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Koca açıklamasında, "Son 24 saatte 3.845 hasta taburcu edildi, 2.861 yeni tanı kondu. Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla. Şifa bulanların toplam sayısı ise 25.000'i geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart." ifadelerine yer verdi.
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