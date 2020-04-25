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Haberler Gündem Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde sızma girişimi önlendi! 20 terörist etkisiz hale getirildi

: bölgesinde sızma girişimi önlendi! 20 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde sızma girişimi önlendi! 20 terörist etkisiz hale getirildi

25.04.2020, 10:43 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020,11:45

: Terör örgütü /’nin bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi, Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 20 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li teröristin, etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 20 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi.

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