Korona salgınındaki vaka ve ölü sayılarında son günlerde düşüş seyri izleyen İspanya’da dün vaka patlaması yaşandı. Ülkede ölü sayısı 24 saatte 367 kişi artarken, vaka sayısı ise bir anda 6 bin 740 artışla toplamda 219 bin 764’e çıktı. Rusya’da da sert yükseliş devam etti.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayı-lan yeni tip koro-na virüs nedeniyle şu ana kadar 191 bin 790 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı 2 milyon 744 bin 666 olurken, hastalığa yakala-nan ve iyileşenlerin sayısı ise 755 bin 390. Son günler-de düşüş seyri izleyen İspan-ya'da ise dün vaka patlama-sı yaşandı. Ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle hayatı-nı kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 367 kişi artarak 22 bin 524'e, vaka sayısı ise bir anda 6 bin 740 artışla top-lamda 219 bin 764'e çıktı. Bu durum, virüs salgınında ikinci dalganın başladığına dair endişeleri de artırdı.

ÖNÜNÜ ALAMADILAR

Vaka sayılarında artışın devam ettiği Rusya'da da benzer bir korku yaşanı-yor. Ülkede 5 bin 489 kişi-de daha virüs tespit edil-mesiyle toplam vaka sayısı 68 bin 622'e yükseldi. Vaka sayısında ani artış endişe yaratırken, ülkede 60 kişi-nin virüs nedeniyle hayatı-nı kaybetmesiyle toplam can kaybı 615'e çıktı. İran'da yeni tip koronavirüs salgı-nı nedeniyle hayatını kaybe-denlerin sayısı son 24 saatte 93 kişi artarak 5 bin 574'e, vaka sayısı ise 88 wbin 194'e yükseldi. İsrail'de de Kovid-19'dan hayatını kaybedenle-rin sayısı 192'ye vaka sayısı ise 14 bin 803'e yükseldi.



190 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

YENİ tip korona virüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 190 bini geçti. Salgın nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 49 bin 736 kişi ile ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 25 bin 549 can kaybı ile İtalya, 22 bin 157 ile İspanya, 21 bin 856 ile Fransa, 18 bin 738 ile İngiltere, 6 bin 490 ile Belçika, 5 bin 481 ile İran, 5 bin 404 ile Almanya ve 4 bin 632 ile Çin takip etti.



İyileşenlerin sayısı 750 bini geçti

DÜNYADA alınan son verilere göre, virüs bulaşan 750 bin 864 kişi hastalığı yenmeyi başardı. En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla Almanya (106 bin 800), İspanya (89 bin 250), ABD (85 bin 922), Çin (77 bin 257), İran (64 bin 843), İtalya (57 bin 576), Fransa (42 bin 88), Brezilya (26 bin 573) ve İsviçre (20 bin 600) oldu. Halen tedavi gören 1 milyon 790 bin 688 aktif enfekte vaka bulunuyor.