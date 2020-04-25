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Virüsü yendi, doğum gününde mesai yaptı

Virüsü yendi, doğum gününde mesai yaptı
Giriş Tarihi: 25.4.2020

Türkiye'deki sağlık emekçilerinden biri olan hemşire 30 yaşındaki Sultan Erdoğan'a 8 yıldır görev yaptığı Hastanesi'nin pandemi servisinde bir hastadan Covid-19 bulaştı.

Korona testi pozitif çıktıktan sonra hastanede yatışı önerilen Sultan hemşire, solunum sıkıntısı yaşamadığı için evinde kendini karantinaya aldı. İzmir'deki evinde ilaç tedavisinin ardından tamamen iyileşen genç hemşire, karantinanın sora erdiği doğum gününde görevinin başına dönerek korona ile mücadeleye devam ediyor. Yeni Asır'a konuşan Erdoğan, "Hem hastalığı yenmiş olmanın, hem de doğum günümde mesleğime geri dönmüş olmanın heyecanını bir arada yaşadım. Söylediğim gibi her zaman önceliğim sağlıklarına kavuşmaya çalışan insanlar oldu. Plazma bağışçısı da oldum. Başkalarına da kanımla umut olmak istiyorum" açıklamasını yaptı.

KAZIM YÖRÜKCE

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