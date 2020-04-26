75 ülkeden 40 bin kişi Türkiye’ye getirildi

Dışişleri Bakanlığı, yurt dışından ülkeye getirilen vatandaşlarla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "24 Nisan tarihi itibarıyla toplam 23 bin 530 vatandaşımız Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci yurtlarında kalmaktadır. Gözlem süresi sona eren 32 bin 763 vatandaşımız ise yurtlardan tahliye edilmiştir" denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla halen, geçici süreliğine yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran vatandaşların karantina koşullarının hazırlanarak kısa sürede ülkeye getirilmesi için harekete geçildiği belirtilerek, "Bu kapsamda, yurt dışındaki vatandaşlarımızın ülkemize getirilmelerine devam edilmiş ve dış temsilciliklerimizden edinilen bilgilere göre 23-24 Nisan tarihlerinde 5 bin 38 vatandaşımız dönüş yapmıştır. 23 Nisan'da 3, 24 Nisan'da 7 olmak üzere toplam 10 vatandaşımız vefat etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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