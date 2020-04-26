  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 26 bin 644'e yükseldi

'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 26 bin 644'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 26 bin 644'e yükseldi

26.04.2020, 20:20

Günlük ölüm sayılarındaki düşüşün devam ettiği 'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 260 artarak, 26 bin 644'e yükseldi.

İki aydır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, günlük düzenlenen basın toplantısı yerine Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısının hafta başında başlayan gerilemenin aksine bugün 256'lık artışla 106 bin 103'e ulaştığı bildirildi.
Ülkede bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 197 bin 675 oldu.

Sivil Savunma verilerinde, iyileşenlerin sayısının bugün 1808'lik artışla 64 bin 928'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının 260 daha artarak, 26 bin 644'e yükseldiği belirtildi. Ülkede bugünkü ölü sayısı, 14 Mart'tan (175) bu yana kaydedilen en düşük ölü sayısı oldu.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 2 bin 102 olan sayının bugün 93 düşüşle 2 bin 9'a gerilediği kaydedildi.
Sivil Savunma'nın verilere göre, ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 757 bin 659 test yapıldığı bildirildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 26 bin 644'e yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA