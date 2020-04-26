Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Ambulans uçağımız sabah İsveç’ten hastamızı aldı. Birazdan Ankara’da olacak" ifadelerini kullanmıştı. Kovid-19 hastası Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken'i taşıyan ambulans uçak Ankara'ya indi.

İsveç'te, 'Covid-19' testi pozitif çıktığı halde tedavi edilmeyerek, evine gönderilen Emrullah Gülüşken ve 3 çocuğunu taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na saat 13.40'ta indi. Sağlık görevlileri tarafından bulunduğu basınçlı sedyeyle uçaktan alınan Gülüşken, ambulansa taşındı.

Gülüşken ve çocukları, daha sonra Ankara Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Emrullah Gülüşken, burada tedaviye alınırken, çocuklarının da 14 gün karantinada tutulacağı öğrenildi. Saat 06.00'da başlayan çalışma, 7 saat 40 dakika sürdü.

'LEYLA, HİÇBİRİMİZİN UNUTAMAYACAĞI BİR ŞEY YAPTI'



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Emrullah Gülüşken'i taşıyan uçağın birazdan Ankara'da olacağını bildirdi. Bakan Koca, "Bir kız evlat, COVID-19 hastası babası için hiçbirimizin unutamayacağı bir şey yaptı. Ülkemiz harekete geçti. Ambulans uçağımız sabah İsveç'ten hastamızı aldı. Birazdan Ankara'da olacak. Sevgili Leyla, biz 25 bin hastamızı iyileştirdik. İnşallah Emrullah Bey de iyileşecek" ifadelerini kullandı.

Bir kız evlat, COVID-19 hastası babası için hiçbirimizin unutamayacağı bir şey yaptı. Ülkemiz harekete geçti. Ambulans uçağımız sabah İsveç'ten hastamızı aldı. Birazdan Ankara'da olacak. (Sevgili Leyla, biz 25 bin hastamızı iyileştirdik. İnşallah Emrullah Bey de iyileşecek.) pic.twitter.com/J5xvaOFZHg — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 26, 2020

İsveç'teki Türk hastanın kızlarından "teşekkür" mesajı