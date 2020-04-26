Masada Necip Fazıl mesajda Beyazıt şiiri

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında çalışmalarına İstanbul'daki Tarabya Köşkü'nde devam eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün resmi Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta Başkan Erdoğan'ın masasında Zeytinburnu Belediye Kültür Yayınları'nın, Necip Fazıl'ın 110. doğum yılı vesilesiyle 2014 tarihinde Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen "Kalır Dudaklarda Şarkımız Bizim" adlı Necip Fazıl Sempozyumu'ndan derlenen tebliğlerden oluşan "Necip Fazıl Kitabı" yer aldı.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımı yüzbinlerce beğeni aldı.



ANLAMLI PAYLAŞIM

Erdoğan fotoğraflı paylaşımda yazar ve şair Erdem Beyazıt'ın, "Müslüman yürekler bilirim daha, Kızdı mı cehennem kesilir sevdi mi cennet, Eller bilirim haşin hoyrat mert, Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır. Her kırışığı sorulacak bir hesabı, her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır. Bütün bunların üstüne; hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim. Vatanım milletim tüm insanlar kardeşlerim" dizelerine yer verdi.

ÇANAKKALE KARA SAVAŞLARI MESAJI

Başkan Erdoğan, Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan'ın mesajında, "Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yıl dönümünde, vatanımızı ve bayrağımızı savunan askerlerimizin kahramanlığını ve milletimizin fedakarlığını minnetle anıyor, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Ezelden beridir hür yaşamış milletimiz, hiçbir savaş ve saldırıyla kuşatılmaya geçit vermemiştir, vermeyecektir. Tarihimiz boyunca amacımız, her zaman bağımsızlığımızı korumak ve barışı tesis etmek olmuştur" ifadeleri yer aldı.