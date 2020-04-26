Ovalı’nın ürettiği aşı test aşamasına geldi

Korona virüse karşı yaptığı çalışmalarla gündeme gelen Prof. Dr. Ercüment Ovalı, iki tip aşı hazırladıklarını belirtti. 40 yıl sonra ilk defa bir aşıyı ürettiklerini ve test aşamasına kadar getirdiklerini aktaran Ovalı, "Bizim hazırladığımız ürün her kan grubunda insana verilebilir. Ürettiğimiz aşının bence en önemli kısmı ülkedeki insanlara aşı üretebileceğimizi göstermek. Muhtemelen 25 Nisan'da hayvanlarda çalışmasına başlıyoruz hayvanlarda sonuç iyiyse hızla insan çalışmasına başlıyoruz. Biz iki tip aşı birden hazırladık. Aşılardan birinin adı SK-1 0, diğerine benim çocuklarımın istediği OZG-38 61 adını verdik" açıklamasını yaptı.

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