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Cumhurbaşkan Erdoğan, şehit asker İnce'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkan Erdoğan, şehit asker İnce'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

27.04.2020, 12:31

, 'ın kuzeyinde şehit olan asker Ahmet İnce'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan atışları sonucu şehit olan İnce'nin ailesine bir mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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