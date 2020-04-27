Diyanet’ten Ankara Barosu’na suç duyurusu

Son dakika haberi.. Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş'a yönelik açıklama nedeniyle Ankara Barosu yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun Ankara Barosu’nun sosyal medya hesabı Facebook üzerinden Ali Erbaş ile ilgili yaptığı açıklamaya istinaden olduğu belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın; Ankara Barosu Başkanlığı yöneticileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurunda bulunduğu bildirildi.

"İSLAM DİNİNE VE MÜSLÜMANLARA ÇİRKİN BİR ŞEKİLDE PERVASIZCA SALDIRILARDA BULUNULMUŞTUR"

Suç duyurusunda; "Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın hutbede halkımıza İslamın evrensel emir ve mesajlarını iletmesi üzerine; İslam dinine, İslam dinine inanan Müslümanlara, Başkanımıza ve Başkanlığımıza karşı Ankara Barosu Başkanlığınca sosyal paylaşım siteleri ve Ankara Barosu'nun resmi web sayfası üzerinden çirkin bir şekilde pervasızca saldırılarda bulunulmuştur" denildi.

Suç duyurusunda; Ankara Barosu yöneticilerinin halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, nefret ve ayırımcılık ile hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle cezalandırılması istendi.

"İSLAM ZİNAYI EN BÜYÜK HARAMLARDAN KABUL EDİYOR. LÛTÎLİĞİ, EŞCİNSELLİĞİ LANETLİYOR"

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın suç duyurusunda; Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, 24 Nisan 2020 Cuma günü Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde 'Ramazan Sabır ve İrade Eğitimi' konulu Cuma Namazı öncesinde okumuş olduğu hutbede yer alan konuşma metni yer aldı.

Suç duyurusunda; Prof. Dr. Ali Erbaş, Cuma hutbesinde tüm insanlığa, "Ey insanlar! Canımıza, aklımıza, inancımıza, malımıza ve neslimize zarar veren şeylerden uzak duralım" çağrısında bulunduğuna dikkat çekildi.

Prof. Dr. Ali Erbaş hutbesinde; "Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın islamî literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu Hiv virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullandığına dikkat çekildi.

"TAHKIR EDİCİ, KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ, ALAYCI VE HAKARETAMİZ SÖYLEMİYLE KAMU GÖREVLİSİNE ALENEN HAKARETTE BULUNULDU"

Suç duyurusunda; şüpheli Ankara Barosu yetkililerinin 26 Nisan 2020 tarihinde saat 14:19'da facebook adlı sosyal medya ortamında basın açıklaması yayınladığı hatırlatılarak, "Kamusal görevlerinden dolayı Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş'a ve Başkanlığımıza yönelik; tahkir edici, küçük düşürücü, alaycı ve hakaretamiz söylemiyle kamu görevlisine alenen hakarette bulunduğu tespit edilmiştir" denildi.

"DİNİ ALANDAKİ KAMU HİZMETİNİ VATANDAŞLARA ULAŞTIRAN ANAYASAL KURULUŞ

Suç duyurusunda şöyle denildi:

"Anayasa'nın 136. maddesinden almış olduğu yetki ve görevi nedeniyle, milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanunu olan 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu'nun 1. ve 3. maddesi ile; İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere; Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan ve dini alandaki kamu hizmetini vatandaşlara ulaştıran Anayasal bir kuruluş olan Başkanlığımıza ve Başkanlığın en üst amiri olan Diyanet İşleri Başkanımıza yürütmekte olduğu kamusal görevlerinden dolayı alenen hakaret edilmiştir."

(…)

"Aynı açıklamada millet geçmişimize, inanç değerlerimiz kutsallarımıza açıkça hakaretler edilmektedir."

(…)

"Şüpheli tüzel kişi ve yetkili organları şikayete konu paylaşımı ile toplum nezdinde ve sosyal medyada büyük tepkiye yola açan ve halk arasında infiale sebep olan; İslam dinini, İslam dinine inanan Müslümanları ve kutsal kitabı olan Kur'anı Kerim'deki emir ve yasakları hakkında hakaretamiz bir şekilde aşağılayıcı, tahrik edici, nefret ve ayrımcılık içerikli paylaşımda bulunarak Türk Ceza Kanunu'nun 122, 125 ve 216. maddelerinde belirtilen; 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, Nefret ve ayırımcılık ile Hakaret' suçlarını işleyerek şüphelinin tahammül edilmesi imkânsız alaycı hakaret ve ithamları içerir paylaşımı birden fazla kişiye ulaşarak toplumun muayyen bir kesiminin aşağılanmasına, toplum önünde küçük düşürülmesine ve yıpratılmasına sebep olmuştur."

"Din konusunda toplumu aydınlatmakla görevli, halk nazarında saygın ve itibarlı, önder konumundaki Diyanet İşleri Başkanımıza alenen hakaret eden şüpheli hakkında re'sen kamu görevlisine alenen hakaret suçundan soruşturma ve kovuşturma başlatılması kamusal önem arz etmektedir."

KENAN KIRAN / SABAH

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