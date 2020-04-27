Son dakika: Başkan Erdoğan'dan koronavirüs mesajı

Son dakika... Başkan Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye bu sıkıntılı dönemi, istikbaline daha güvenle ve umutla baktığı bir motivasyonla geride bırakıyor. Gücünü inancımızdan alan sabrımızla, millî birliğimizle, gelişmiş yerli üretim altyapımızla, örnek dayanışmamızla gösterdiğimiz fedakârlığın neticelerini almaya başlıyoruz." dedi.

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